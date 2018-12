Chất cấm - 'sát thủ' ẩn mặt trong bữa ăn

Năm 2015, lực lượng Cảnh sát Môi trường (C49) phối hợp với Thanh tra bộ Nông nghiệp đã phát hiện, triệt phá được 3.365 vụ liên quan đến Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Ra quyết định xử phạt hành chính hơn 2.400 vụ, thu nộp ngân sách gần 17 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là đợt ra quân dịp cận Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng đã triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán, sản xuất và sử dụng chất cấm lớn. Tình trạng sử dụng chất cấm xuất hiện ở mọi loại thực phẩm và hầu khắp các tỉnh thành. Thống kê của Bộ Nông nghiệp chỉ rõ, năm 2015, Tiền Giang phát hiện 25 mẫu dương tính Salbutamol. Tây Ninh, Bình Dương, Bến Tre lần lượt có 2-3-4 trường hợp. Tại Vĩnh Long, tuy chỉ phát hiện một trường hợp sử dụng Salbutamol nhưng hàm lượng lên đến 3.160 ppb, so với mức cho phép là 50 ppb. Theo Hội Ung thư Việt Nam, năm 2000 nước ta có khoảng 60.000 ca ung thư, đến 2015 đã có hơn 150.000 trường hợp mắc bệnh này. Dự đoán, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 200.000 người bị ung thư, có thể cao nhất thế giới. Trong đó, tỷ lệ người mắc bệnh do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 35%