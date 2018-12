Chàng trai mình trần cứu sáu du khách lật thuyền ở Phong Nha

Lật thuyền ở Phong Nha, một người tử vong

Nam thanh niên Nguyễn Hồng Hải không ngần ngại lao ra sông lúc mưa giông để cứu người. Ảnh: Quảng Hà

Ngày 21/5, UBND Quảng Bình quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh, kèm tiền thưởng năm triệu đồng cho bốn cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu khách du lịch bị nạn trên sông Son vào ba hôm trước.

Chiều 18/5, hai thuyền chở 21 du khách trên sông Son để tham quan động Phong Nha thì bất ngờ gặp giông lốc kèm mưa đá nên bị lật. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của người dân, 20 du khách được cứu nạn, một cụ bà 68 tuổi bị kẹt dưới thuyền nên tử vong trước khi được đưa vào bờ.

Ba ngày sau khi lao ra sông cứu sáu người vào bờ an toàn, Nguyễn Hồng Hải (23 tuổi, trú xã Sơn Trạch, Bố Trạch) vẫn còn thấm mệt, ở nhà nghỉ lấy lại sức.

“Mấy hôm nay bác sĩ truyền nước nhưng không được vì em nôn liên tục, nằm mê mệt”, Hải nói. Hải lên chơi nhà bạn đúng lúc gặp giông lốc, tiếng kêu cứu vang một quãng sông Son khi thuyền lật. Không chút đắn đó, Hải cởi áo ngoài rồi lao ra giữa dòng nước cứu người. Lúc này, trời mưa to, sông Son cuộn sóng.

“Lúc đó em mình trần bơi ra sông, dìu được hai người vào bờ thì thấy chiếc áo phao cũ vứt bên bờ nên khoác vội”, Hải nói. Ba lần tiếp theo, Hải dìu thêm bốn khách du lịch vào bờ. Do kiệt sức, Hải ngồi bệt bên bờ sông và ngất lịm, được đưa vào cấp cứu ở trạm xá.

Hải bộc bạch đây chỉ là việc làm bình thường của người dân sống cạnh vùng sông nước, chứ không có gì cao quý.

Ông Lân tuổi đã lớn nhưng vẫn nỗ lực cứu được bảy du khách. Ảnh: Quảng Hà

Tương tự, ông Lê Quý Lân (52 tuổi, trú xã Sơn Trạch) đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì nghe tiếng kêu cứu. Ông Lân cùng một người thợ mộc không biết bơi vội chạy ra bờ sông. Người đàn ông tuổi ngũ tuần bơi ra, dìu người gặp nạn vào gần bờ rồi nhờ người thợ mộc dắt lên, đưa vào nhà tránh mưa gió. Lần tiếp theo, ông kéo được hai người lên bờ.

“Lần thứ ba, tôi thấy ba người bám vào tấm ván thuyền nên kéo họ vào. Người cuối cùng tôi đưa vào bờ là một phụ nữ không còn thở, dù được mọi người hô hấp nhân tạo”, ông Lân nói. Du khách này bị kẹt ở dưới thuyền nên ngợp nước, tử vong trước khi được ứng cứu.

Đưa được bảy người vào bờ, ông Lân mệt lử nên ngồi nghỉ ở bờ sông. May mắn, các nạn nhân còn lại được nhiều người dân và chủ thuyền khác ứng cứu, đưa vào bờ an toàn, không ai bị thương.

Chủ hai thuyền chở khách cho hay, vừa nhận thông tin vào bờ để tránh giông lốc, nhưng chưa kịp trở tay thì cơn lốc ập đến. 21 du khách đến từ nhiều đoàn, tuổi từ 55 đến 70, tất cả mang áo phao.

Tàu chở khách bị chìm được nhà chức trách trục vớt. Ảnh: Quảng Hà

Du khách Phạm Thị Lan nói lúc đó ai cũng hoảng loạn. “Mọi người cứ bám vào nhau, hoảng hốt vô cùng. May nhờ người dân địa phương dũng cảm, chúng tôi cũng mang áo phao nên mới giữ được tính mạng”, chị Lan nhớ lại.

Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết đang lập đội ứng cứu khẩn cấp trên sông Son. “Đơn vị sẽ mời hai người trên vào đội ứng cứu nếu họ chấp thuận”, ông Lợi nói.

Vào ba hôm trước, hai thuyền chở 21 du khách bị lật do giông lốc trên sông Son. Ngay sau sự cố, người dân và nhà chức trách địa phương nỗ lực ứng cứu các du khách. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Hồ An Phong, cùng Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phan Văn Gòn gặp gỡ các du khách sống sót, gửi lời xin lỗi dù là sự cố khách quan, do thiên tai.

Hai đơn vị này hỗ trợ nạn nhân 10 triệu đồng, cử xe đưa nạn nhân và thân nhân về quê, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn nghỉ của đoàn khách trong thời gian tại Quảng Bình.