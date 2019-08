Một thân cây dài hơn 20 m bị đốn hạ, phân thành khúc để chuẩn bị cưa xẻ.

Theo lãnh đạo xã Trà Kót, việc cây rừng tự nhiên bị chặt hạ có thể do một số người dân địa phương xin lấy gỗ về làm nhà, chính quyền không cho nên họ làm lén lút với số lượng ít. Tuy nhiên, ông Lê Văn Trường - Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cho rằng, "chính quyền xã Trà Kót nói người dân chặt gỗ về làm nhà là không đúng, để xảy ra phá rừng do quản lý sơ hở". Theo ông Trường, trước đây có quy định cho người dân miền núi khai thác gỗ về làm nhà, tuy nhiên hiện pháp luật đã nghiêm cấm việc này.