Cầu siêu cho những người chết vì thiên tai

Thừa Thiên - HuếHàng trăm tăng ni và người dân dự lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai.

Lễ cầu siêu diễn ra từ 6h sáng đến 22h đêm tại đình làng Thai Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Đây là một trong những hoạt động nhìn lại 20 năm trận lũ lớn xảy ra ở khu vực miền Trung, do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kết hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Ông Phan Văn Lộc (62 tuổi, làng Rồng) người đã chứng kiến cảnh dòng nước lũ xé toang làng biển Hải Thành (thị trấn Thuận An) vào đêm 2/11 cho hay, trận lũ năm 1999 đã cuốn trôi 64 căn nhà và 14 người ra biển, đến nay 20 năm đã trôi qua song ký ức về trận lũ vẫn in sâu trong tâm trí. "Hôm nay tôi cùng hàng xóm tham dự lễ cầu siêu, hy vọng những người không may thiệt mạng trong trận lũ yên nghỉ và phù hộ cho quê hương không còn hứng chịu thiên tai", ông Lộc nói.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trận lũ 20 năm trước, tỉnh Thừa Thiên Huế có 352 người chết, 21 người mất tích. Thị trấn Thuận An được chọn làm đàn tế cầu siêu là do đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất lúc đó.

Người dân tham dự lễ cầu siêu. Ảnh: Võ Thạnh

Cùng với lễ cầu siêu, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do cơn lũ năm 1999 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh vào ngày 30/11.

Hôm qua 29/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nhắc lại trận đại hồng thủy ở miền Trung 20 năm trước gây thiệt hại rất lớn, gần 600 người chết, trên 41.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, hệ thống hạ tầng bị phá hủy, tê liệt..., Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân bị những nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.

Ông kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn từ trung ương tới địa phương, nhất là khu vực miền Trung "tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng để cùng nhân dân giảm thiểu tối đa thiệt hại, góp phần xây dựng cộng đồng, quốc gia an toàn hơn trước thiên tai".

Võ Thạnh