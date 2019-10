Cảnh sát cứu hai mẹ con mắc kẹt trong nước ngập

Nghệ AnCảnh sát chữa cháy nhận tin người phụ nữ cùng con gái 18 tháng mắc kẹt trong nhà do nước ngập nên đến giải cứu.

Trưa 16/10, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Vinh nhận được điện thoại kêu cứu của người dân từ ngôi nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Tài. Lúc này trời mưa dồn dập, các tuyến đường trên địa bàn thành phố đều ngập hơn nửa mét, có nơi ngập sâu hơn một mét.

Nhà chức trách điều lực lượng và phương tiện cứu nạn tới đường Hồ Tùng Mậu giao với đường Nguyễn Tài. Cảnh sát mất hơn 30 phút bơi dọc theo đường Nguyễn Tài để vào đến ngôi nhà cấp 4. "Đoạn đường này chỉ dài hơn 300 m nhưng đã ngập sâu gần 2 mét và nước chảy xiết", một chiến sĩ cho biết.

Lính cứu hỏa đưa hai mẹ con nạn nhân ra ngoài an toàn. Ảnh: Cảnh sát pccc cung cấp.

Hai cảnh sát vào đến nhà thì thấy người phụ nữ trung tuổi đang ôm con ngồi co ro trên nóc tủ gỗ, cách mặt nước vài chục cm; trong nhà nước ngập hơn một mét. Sau khi trấn an tinh thần người mẹ, cảnh sát đưa họ ra ngoài, đến vị trí an toàn để sưởi ấm.

Theo lời kể của người phụ nữ, chị không biết bơi và không ngờ nước dâng quá nhanh, xung quanh hàng xóm không có người nên gọi vào số 114 để cầu cứu.

"Khi đến cứu hộ, chúng tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ giữa trung tâm thành phố lại có chỗ ngập sâu và nước chảy mạnh như vậy", một chiến sĩ nói.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Bắc Trung Bộ đã có mưa với lượng 359 mm (Vinh) từ 19h ngày 14 đến 1h 16/10. Hậu quả làm hơn 5.000 nhà dân ở thành phố Vinh và các huyện lân cận bị nước ngập vào nhà do tiêu không kịp.