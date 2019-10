Cảnh sát biển cứu 9 ngư dân gặp nạn

Chín ngư dân trên tàu cá Nghệ An hỏng hộp số, trôi dạt trên biển vịnh Bắc Bộ đã được cảnh sát biển vùng 1 chạy xuyên đêm ra ứng cứu.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cho biết, khoảng 0h10 ngày 31/10, nhận được tin báo tàu cá NA 95171 TS gặp nạn trên vùng biển Nghệ An, tàu cảnh sát biển CSB 9004, Hải đội 111 (Hải đoàn 11) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) đã lập tức xuất phát đến hiện trường ứng cứu. Sau 7 tiếng chạy xuyên đêm, tàu CSB 9004 đã tìm thấy tàu cá đang trôi dạt tại khu vực biển cách đông - đông bắc cửa Lạch Quèn (Nghệ An) khoảng 100 hải lý.

Đến 8h15, tàu cảnh sát biển tiến hành lai dắt tàu bị nạn về cảng Cửa Lò. Dự kiến đến 6h sáng 1/11 sẽ vào đến bờ để bàn giao thuyền viên và tàu gặp nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Tàu cảnh sát biển tiếp cận tàu cá gặp nạn. Ảnh: Hải Long

Tàu cá NA 95171 TS gồm 9 thuyền viên do ông Trần Văn Hải (44 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng. Ông Hải cho biết, tàu bị vỡ trục hộp số từ ngày 29/10 khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực phía đông đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 7 hải lý, giáp ranh với vùng biển của Trung Quốc. Các thuyền viên đã sửa chữa nhưng không khắc phục được đành thả trôi tàu trong điều kiện biển động cấp 6-7, sóng to gió lớn. Đêm 30/10, thuyền trưởng mới phát tín hiệu cầu cứu.

Hiện sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên đã ổn định.

Hải Long