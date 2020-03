Cần Giờ có thể là vùng cách ly

TP HCMNgoài việc mở rộng các khu cách ly ở huyện Củ Chi, thành phố xác định Cần Giờ là huyện đảo, chỉ có 70.000 dân, nên có thể cô lập làm vùng cách ly khi cần thiết.

Thông tin được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nói tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP HCM, sáng 6/3. Ngoài ra, hai cơ sở khác cũng có thể làm khu cách ly người nghi nhiễm nCoV là trường Đại học Quốc gia (20.000 người) và Bệnh viện Ung bướu mới (1.000 giường).

Ông Bỉnh đánh giá thành phố có phương án phòng chống dịch bệnh tốt; phối hợp các tỉnh diễn tập tình huống giả định có 30.000 người nhiễm bệnh. Thành phố cũng tính chuyện phải cách ly cả một phường, một xã, thậm chí một quận, nhưng việc này chỉ khả thi đối với vùng ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn còn nếu xảy ra ở nội thành thì sẽ rất khó thực hiện.

Liên quan một số người rời khỏi nơi tự cách ly, ông Bỉnh cho rằng cần có biện pháp nghiêm vì Bộ Y tế yêu cầu "tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà". "Đưa họ vào khu cách ly tập trung ngay để đảm bảo an toàn", ông Bỉnh nói.

Nhân viên y tế khử trung máy bay ở Tân Sơn Nhất. Ảnh: IHQC

Về việc 6 người trên chuyến bay VN814 có nCoV, Giám đốc Sở Y tế cho hay, ngay khi có thông tin Sở đã liên hệ ngay với Công an cửa khẩu; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tìm ra họ ngay hôm sau. Sau khi rà soát hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng xác định được hành khách Nhật này đi đâu, tiếp xúc với ai và cho cách ly ngay 6 nhân viên phòng C, hai cán bộ công an cửa khẩu và 2 tài xế đón các du khách.

Giám đốc Sở Y tế chỉ ra rằng, TP HCM đang phải đối phó với tình huống người nước ngoài từ vùng dịch qua Campuchia, sau đó vào Việt Nam; hoặc người Việt Nam đi đường bộ từ Campuchia về nước. Để kiểm soát tốt tình hình, các tỉnh biên giới phía Nam phải siết chặt việc giám sát.

Ông Bỉnh dẫn chứng, Mỹ có nền kinh tế rất phát triển nhưng hiện tỷ lệ người chết vì nCoV rất cao - 12 người. "Nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ đang là một lò lửa, việc lây lan trong cộng đồng chỉ là vấn đề thời gian. Việc này cho thấy trong công tác chống dịch không một quốc gia nào tài ba, khi có dịch sẽ lộ ra những điểm yếu. Vì vậy, tuyệt đối không được lơ la, chủ quan", ông Bỉnh nói và cho biết tuần tới đoàn chuyên gia Trung tâm kiểm dịch của Mỹ sẽ thăm khu cách ly ở Củ Chi cùng Bệnh viện Nhiệt đới và Nhi đồng thành phố.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm lưu ý về việc người đàn ông Nhật Bản nhiễm nCoV và 6 hành khách cùng chuyến bay nhập cảnh Tân Sơn Nhất. "Dù chúng ta đã xử lý kịp thời và cho cách ly hết nhưng vẫn còn lo. Phải tuyệt đối không được chủ quan, không sơ suất với tinh thần chống dịch như chống giặc", ông Liêm nói.

Chiều nay thành phố sẽ họp xem xét có hay không cho học sinh lớp 12 đi học trở lại vào tuần tới. "Thành phố rất muốn các em đi học nhưng không làm theo ý chí chủ quan được, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Hơn 2 triệu học sinh có nghĩa là liên quan đến chừng đó gia đình, nên dù nóng lòng cũng không thể quyết định vội vã", ông Liêm băn khoăn.

Theo Sở Y tế TP HCM, đến sáng nay thành phố không còn người nhiễm nCoV, 4 trường hợp nghi nhiễm bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện có 345 người được cách ly ở các khu tập trung huyện Củ Chi, Nhà Bè, quận 7 và 222 người theo dõi tại các khu cách ly tuyến quận huyện; 526 người đang theo dõi tại nhà.

