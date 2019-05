Các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile 'biến mất' trên Internet

Sau khi bị khám xét sáng 9/5, nhiều kênh liên lạc của Nhật Cường Mobile dừng hoạt động, fanpage nửa triệu lượt Like cũng biến mất.

"Sáng nay, mình vẫn đọc các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới từ fanpage Nhật Cường Mobile trên Facebook nhưng giờ tìm lại đã không còn, liên hệ với cả hai số hotline của hệ thống kinh doanh điện thoại này cũng không được", Lan Phương (Đống Đa, Hà Nội), một khách hàng của Nhật Cường Mobile nói.

Sau khi bị khám xét sáng 9/5, hàng loạt các cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile đã đóng cửa, ngừng kinh doanh từ buổi chiều. Tiếp sau đó, hàng loạt các kênh truyền thông khác trên Internet của Nhật Cường Mobile cũng biến mất. Nhiều khách hàng cho biết họ không thể liên lạc với Nhật Cường Mobile.

Sau khi hàng loạt cửa hàng đóng cửa, các kênh liên lạc, truyền thông của Nhật Cường Mobile cũng dừng hoạt động.

Từ 20h tối 9/5, cả hai tên miền nhatcuong.com.vn và dienthoaididong.com của hệ thống này cũng không thể truy cập bình thường. Trang mạng xã hội chính thức của Nhật Cường Mobile với gần 500.000 lượt Like cũng không còn xuất hiện. Bấm vào địa chỉ Facebook trước đó chỉ hiện ra thông báo liên kết có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã bị gỡ.

Kênh liên lạc duy nhất còn tìm kiếm được trên Facebook là dịch vụ chuyên sửa chữa của đơn vị này. Công Huy, một khách hàng của chuỗi cửa hàng này cho biết anh đã liên lạc dịch vụ sửa chữa nhưng cũng chỉ nhận được tin nhắn trả lời tự động rồi im bặt. "Giờ không biết chiếc máy mình đang sửa ở đó sẽ ra sao", anh Huy lo ngại.

Nhật Cường Mobile là một trong những hệ thống bán lẻ điện thoại nổi tiếng, bắt đầu hoạt động từ 2001 và hiện tại đã có 10 cửa hàng ở Hà Nội. Trên website và tại các cửa hàng, điện thoại di động là sản phẩm chính được bày bán và kinh doanh. Phần lớn là hàng được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống cũng kinh doanh một số mẫu iPhone và iPad được giới thiệu là hàng nhập khẩu, đã qua sử dụng.

Với những sản phẩm được phân phối chính hãng, người dùng có thể liên lạc trực tiếp với các trung tâm dịch vụ bảo hành, sửa chữa cần thiết mà không cần thông qua hệ thống của Nhật Cường. Đây là chính sách chung của hầu hết các hãng điện thoại phân phối chính hãng ở Việt Nam.

Chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile bị công an khám xét Chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile bị công an khám xét. Video: Bá Đô

Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết việc khám xét các cửa hàng Nhật Cường Mobile do lực lượng của Bộ Công an thực hiện, các đơn vị của thành phố phối hợp, hỗ trợ. Đại diện Bộ Công an cho biết lý do khám xét sẽ sớm được công bố.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TP HCM.

Nhật Cường Mobile từng là Trung tâm bảo hành uỷ quyền của Apple.

Trên hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Nhật Cường kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay.