Cả trăm con vịt chết sau khi ăn cá nổi trên sông

Cá chết bất thường trên sông Âm

Sáng 30/7, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giao An (huyện Lang Chánh) cho biết, xã đang phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu vật từ đàn vịt chết bất thường trên địa bàn đi xét nghiệm. “Người dân khá lo lắng vì đàn gia cầm chết bất thường sau khi ăn phải cá tôm nổi trên sông Âm”, ông Tiến nói.

Đàn vịt của gia đình ông Sinh chết bất thường sau khi ăn phải cá, tôm chết. Ảnh: Lam Sơn.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, trước đó gia đình ông Trần Văn Sinh (ở làng Bắc Nặm, xã Giao An) có đàn vịt hơn 200 con chăn thả trên sông Âm. Sau khi nhận thông báo của xã về tình trạng cá trên sông Âm chết (ngày 27/7), ông Sinh đã lùa đàn vịt về chuồng. Tuy nhiên, tối cùng ngày, đàn vịt bỗng lăn ra chết hàng loạt. Qua thống kê, hơn 140 con vịt của gia đình ông Sinh đã chết.

Theo ông Tiến, xã có nhiều hộ dân nuôi vịt nhưng chủ yếu nuôi nhốt nên không bị ảnh hưởng, riêng vịt của gia đình ông Sinh nuôi thả trên sông Âm. “Trong vùng chưa ghi nhận dịch bệnh ở đàn gia cầm. Có thể, đàn vịt chết do ăn phải tôm cá nổi trên sông”, ông Tiến nói và cho hay, chính quyền đã tổ chức tiêu hủy đàn vịt chết và phối hợp lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Trước đó, trưa 27/7, người dân xã Giao An ra sông Âm phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng trên sông. Theo thống kê của địa phương, khoảng hơn một tạ cá, tôm tự nhiên chết bất thường trên sông Âm, đoạn chạy qua xã Giao An. Khu vực có cá chết kéo dài khoảng 500-700m và hiện tượng cá chết đã dừng do vừa có mưa lớn.

UBND xã Giao An khuyến cáo bà con không vớt cá chết về làm thực phẩm hoặc cho gia súc, gia cầm ăn, tránh xảy ra tình trạng bị ngộ độc, người dân không sử dụng nước sông để sinh hoạt.

Cá chết trắng trên sông Âm. Ảnh: Lam Sơn.

Theo Chủ tịch UBND xã Giao An Lê Văn Tiến, phía thượng nguồn nơi ghi nhận hiện tượng cá, tôm chết bất thường có một số nhà máy chế biến tinh bột giấy, song chưa có bằng chứng kết luận những cơ sở này xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Thời điểm cá tôm chết nước sông Âm có màu đục khác lạ, sủi bọt trắng...

Lê Hoàng