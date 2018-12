Cả nước chung tay hỗ trợ miền Trung

Từ hôm nay, Vietnam Airlines, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, Vasco tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của cơ quan, tổ chức xã hội từ thiện tới các tỉnh miền Trung.

Hàng hóa cứu trợ được ưu tiên vận chuyển trên các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các hãng miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa này bằng đường hàng không, nhằm sẻ chia phần nào những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải.

Chương trình áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các tỉnh, thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ).

Sau đợt quyên góp đầu tiên ở TP HCM, sáng nay, hai đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy TP HCM đã lên đường đến các tỉnh miền Trung thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Các đoàn trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra (tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Quảng Trị 2 tỷ đồng và Nghệ An, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng).

Nhu yếu phẩm thiết yếu cấp tập chuyển đến người dân vùng lũ. Ảnh: Đức Hùng.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước cũng góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Tập đoàn FPT mang 3.500 suất quà gửi tới bà con. Ở Quảng Bình, đoàn trao 1.500 suất cho người dân các xã Thượng Hóa (Minh Hóa); Hưng Trạch; Liên Trạch (Bố Trạch) ngày 19/10. Sau đó, đoàn đến huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trao quà cho người dân xã Đức Lạng, Đức Đồng, Liên Minh trong ngày 20/10. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, gồm một thùng mì, 2 chai nước tương, một kg hạt nêm và một chai nước lọc. Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" cũng sẽ triển khai hai chương trình lớn khác để hỗ trợ cho người dân vùng lũ.

Ở lĩnh vực viễn thông, để bảo đảm thông tin liên lạc cho người dân miền Trung, MobiFone miễn phí 100 phút thoại liên mạng, sử dụng trong 5 ngày (từ 16-20/10) tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Lãnh đạo nhà mạng cho hay, trong mưa lũ, tại một số địa phương xảy ra tình trạng cô lập, bị chia cắt về giao thông. Thông tin liên lạc trở thành phương tiện sống còn để kết nối mọi người, giúp cập nhật diễn biến của mưa lũ và chỉ đạo, hướng dẫn cách khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương.

Hàng cứu trợ được ưu tiên vận chuyển trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vasco.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu bằng tiền mặt và hàng trị giá 1,97 tỷ đồng cho 4 tỉnh vùng lũ.

Đợt cứu trợ bao gồm một tỷ đồng tiền mặt, 900 thùng hàng gia đình, 300 bộ dụng cụ sửa nhà, 70.000 viên lọc nước, 200 bình lọc nước (20 lít), 100 thùng dầu gội đầu.

Ngoài các doanh nghiệp, trên mạng xã hội, nhiều cá nhân cũng lên tiếng kêu gọi sự chung sức của cả cộng đồng. Không ít nghệ sĩ nổi tiếng đã quyên góp số tiền hàng chục tỷ đồng, trực tiếp vào tận vùng lũ trao tận tay người dân các địa phương tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to, tâm điểm là Quảng Bình. Mưa lớn kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng, thiệt hại lớn về người và của ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tuyến đường sắt Bắc Nam bị chia sắt, hơn 50 chuyến tàu đã phải ngừng hoạt động, nằm rải rác khu vực miền Trung.

Đối phó với mưa lũ, hàng nghìn người dân có sáng kiến làm bè giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình. Có khoảng 1.500 người dân sống trên các nhà bè trong những ngày nước lũ bủa vây.

Ghi nhận đến ngày 17/10, Quảng Bình thiệt hại nặng nhất với 93.000 ngôi nhà bị ngập, tiếp đó là Hà Tĩnh với 25.000 căn và Nghệ An gần 3.000. Hàng nghìn hécta hoa màu và nuôi trồng thủy sản chìm trong lũ. Có 35 người chết, 4 người mất tích.

Thanh Thanh