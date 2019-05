Ca bin xe tải bốc cháy, tài xế tháo chạy khỏi biển lửa

Không kịp lấy bọc tiền 30 triệu đồng, tài xế Ký cùng lái phụ chỉ kịp vơ vội vài trăm nghìn đồng trước khi nhìn lửa thiêu rụi xe.

Ngày 29/4, tài xế Lê Văn Ký (trú Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe tải chở 18 tấn hoa quả chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ cháy xe tải. Ảnh: Đức Hùng

Khoảng 15h, đến đoạn qua đường tránh đi qua địa bàn xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), phát hiện khói bốc lên từ dưới cabin, tài xế tấp xe vào lề đường, cùng phụ xe vơ vội tiền và một số đồ đạc, bung cửa nhảy xuống đường thoát thân.

"Phụ xe vơ vội được vài trăm nghìn đồng, đây là tiền dùng để đổ xăng, ăn uống khi đi đường. Tôi cất 30 triệu đồng trong hộc nhưng không kịp cạy ra vì lửa quá nóng", tài xế Ký nói.

Tài xế Ký thất thần sau khi thoát nạn. Ảnh: Đức Hùng

Lửa sau đó bốc lên ngùn ngụt, bao trùm đầu xe. Tài xế dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Phòng Cảnh sát chữa cháy Công an Hà Tĩnh điều một xe cứu hỏa tới phun vòi rồng. Sau 15 phút, hỏa hoạn cơ bản được dập tắt, song toàn bộ cabin xe tải bị thiêu rụi.

Cabin xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: Đức Hùng

Tại hiện trường, xe tải bị nổ hai lốp trước, kính vỡ tung, xung quanh dầu chảy lênh láng.

"Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân điều xe cứu hộ giải phóng hiện trường, phân luồng giao thông. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người", trung tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng CSGT nói.