Bốn thanh niên mắc kẹt giữa lũ

Ngày 29/8, bốn nam thanh niên tuổi 16 đến 24 trú ở xã Châu Kim (huyện Quế Phong) mang theo lương thực đi câu cá tại khu vực sông Nậm Giải. Khi đang ở trên các mỏm đá giữa sông, bất ngờ lũ từ thượng nguồn ùa về, nhóm người này không kịp chạy vào bờ, phải leo lên các cây cao ở trên mỏm đá.

Sau một đêm mắc kẹt, nhóm thanh niên gọi điện cầu cứu người thân. 18h ngày 30/8, lực lực lượng cứu hộ huyện Quế Phong tiếp cận hiện trường, song nước lũ chảy siết, khu vực gặp nạn cách bờ khoảng 60m nên khó khăn cho công tác cứu hộ.

Hàng chục người gồm công an, bộ đội và người dân dân đã soi đèn pin chặt tre và luồng để làm cầu bắc nối tiếp giữa các mỏm đá nổi giữa lòng suối. "Đến 22h, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận các nạn nhân, họ bị đói và rét nên được chuyển tới cơ sở y tế để chăm sóc. Đến nay tất cả đều ổn", ông Bùi Văn Hiền - Phó chủ tịch huyện Quế Phong nói.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ hôm qua đến nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to. Riêng tại Quảng Ninh, trong 12 giờ tính từ 7h tối 30/8, Móng Cái mưa 150 mm, Tiên Yên 195 mm, Quảng Hà 440 mm, Cửa Ông 115 mm...

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo từ nay đến ngày 2/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa 80-150 mm.