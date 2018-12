Bốn ôtô tải bị lũ cuốn trôi

Tối 19/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay, do có mưa to, nước trên sông Nậm Mộ tại địa bàn lên nhanh. Lúc 16h, tại bãi đất ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, 4 chiếc ôtô tải loại to của một công ty đã bị dòng lũ nhấn chìm, cuốn đi. Trên xe không có người, cửa cabin khoá.

Đến tối nay, lũ đã chia cắt 3 điểm trên đường liên xã tại các xã Mường Ải, Mường Típ và Mỹ Lý. Nước sông Nậm Mộ dâng cao hơn một mét. Toàn huyện có 11 ngôi nhà bị ngập.

Lũ chia cắt một số tuyến đường liên xã tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú.

"Tối nay lượng mưa giảm song nếu mưa ở thượng nguồn Lào lớn thì nguy cơ lũ đổ về địa bàn vẫn diễn biến phức tạp", Chủ tịch huyện thông tin. Các lực lượng chức năng của huyện đang túc trực để hỗ trợ, cảnh báo người dân phòng chống thiên tai.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dianmu, hai ngày qua trên địa bàn Nghệ An nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Phương Linh