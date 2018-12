Bốn người trong gia đình gặp nạn vì sưởi ấm bằng than

Sau hai ngày cấp cứu, chị Nhàn (35 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) bị ngộ độc khí than đã qua cơn nguy kịch nhưng đang được bác sĩ bệnh viện Đa khoa Nghệ An chăm sóc.

Chị Nhàn cùng con trai và bố mẹ được cấp cứu sáng 25/11 với triệu chứng khó thở, loạn ý thức.

Qua khai thác bệnh viện được biết, chị Nhàn mới sinh con gần một tháng. Đêm 24/11 gia đình đốt than sưởi ấm và đóng kín cửa dẫn đến cả nhà bị ngộ độc khí CO.

Trên đường cấp cứu, bố chị Nhàn không qua khỏi. Sơ cứu ở bệnh viện tuyến dưới, chị Nhàn cùng mẹ đẻ được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh, bé 28 ngày tuổi chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Nhiều vụ ngộ độc, tử vong thương tâm đã xảy ra khi người dân sưởi ấm bằng than trong phòng kín. Nạn nhân thường không nhận biết mình đang hít phải khí CO cho đến khi ngất hoặc lịm ngay trong lúc ngủ.