Bốn người chết, nhiều khu vực bị chia cắt sau bão

Bão Bebinca vào Thanh Hóa, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hàng trăm hộ dân Thanh Hoá, Nghệ An bị cô lập do bão Bebinca Video: Thanh Huyền - Thiên Trí

Từ đêm 16 đến chiều 17/8, do ảnh hưởng của bão Bebinca, các huyện Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn ở Nghệ An có mưa với lượng 180-250 mm.

Nằm giáp Lào, nơi đang có mưa to do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, huyện Kỳ Sơn chịu nhiều thiệt hại nhất. Nước sông Nậm Mộ dâng cao, tràn vào thị trấn và các xã ven sông. Nhiều ngôi nhà cấp bốn bị ngập đến tận nóc. Chính quyền đã huy động bộ đội, dân quân di dời khẩn cấp người dân tới nơi an toàn.

Tại thị trấn Mường Xén, nước tràn vào một tiếng trưa nay khiến nhà dân bị ngập một mét. Người dân phát hiện hai thi thể nam giới dưới chân cầu bắc qua sông Nậm Nơn, hiện chưa xác định danh tính, quốc tịch (có thể từ Lào trôi về).

Nước lũ tràn qua thị trấn Mường Xén trưa 17/8. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại xã Chiêu Lưu, bà Moong Mẹ Tân và em Cụt Văn Thôn đi qua đập tràn, bị nước cuốn trôi. Chính quyền mới tìm thấy thi thể em Thôn.

Cùng thời điểm này, hai mẹ con trú ở xã Tây Sơn đi làm rẫy trở về nhà thì bất ngờ một mảng núi sạt xuống. Người mẹ kịp chạy thoát, con gái 12 tuổi bị đất vùi lấp. Đường giao thông vào hai xã Chiêu Lưu và Tây Sơn bị lũ chia cắt.

Ông Phan Sỹ Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn cho hay, lũ lên rất nhanh vào buổi trưa và rút cũng nhanh. Đến 14h, mưa đã ngớt, song nước lũ từ thượng nguồn và Lào đang tràn về khiến các sông suối ở địa bàn vẫn dâng cao, làm ngập một số bản và đường giao thông.

Một nhà ven suối ở huyện Kỳ Sơn bị nước ngập sâu. Ảnh: Thọ Giang

Thống kê ban đầu của tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của bão Bebinca, huyện Quế Phong có hai nhà dân bị sập mái do cây đổ. Huyện Quỳnh Lưu có hơn 160 nhà bị nước tràn vào. Hơn 300 m đê biển ở Quỳnh Lưu bị hư hỏng.

Mưa lớn gây ngập các quốc lộ 48, 48B và 48D qua hai huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Quốc lộ 48E có 7 điểm bị ngập nửa mét, đặc biệt một cầu tràn nước dâng trên 2 m. Lực lượng chức năng đã lập barie chắn điểm bị ngập, không cho phương tiện qua lại.

Hiện mưa ở Nghệ An đã giảm, nhưng lũ trên sông Cả đang lên. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành và thị xã theo dõi diễn biến mưa lũ để di dời dân ở những vùng trũng, nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Lụt ở Tương Dương, Nghệ An Nước sông Nậm Nơn lên cao, tràn vào nhiều xã của huyện Tương Dương (Nghệ An). Video: Đình Tỷ - Nguyễn Hải

Nhiều quốc lộ ở Thanh Hóa bị chia cắt sau bão

Bão Bebinca vào miền Tây Thanh Hóa chỉ gây gió cấp 6-7, nhưng mưa rất lớn. Các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát... bị sạt lở đất.

Tại xã Mường Chanh (Mường Lát), chị Vi Thị Thêu (26 tuổi) đi bắt cá trong khu ao của gia đình, bất ngờ bị đất đá từ trên đồi sạt xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Mưa đã làm sạt lở 17 điểm trên các quốc lộ đi thị trấn huyện. Trong đó, quốc lộ 15C qua xã Trung Lý sạt lở hơn 10 điểm khiến giao thông bị chia cắt. Các điểm còn lại tập trung ở xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Tén Tằn..., ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mường Lát cho biết.

Sạt lở đất tại huyện Quan Sơn. Ảnh: T.H.

Mưa lớn buộc chính quyền huyện Quan Sơn phải sơ tán 30 hộ dân ở các xã Trung Tiến và Sơn Điện khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Sơn Điện xuất hiện một vết nứt kéo dài ven sườn núi, nguy cơ sạt lở đất đá xuống quốc lộ 217.

Tại huyện Quan Hóa, ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện, cho biết đã phải sơ tán 28 hộ dân nằm trong vùng bị ngập ven sông suối nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Địa bàn huyện có 3 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 100 m khiến một số tuyến đường đang bị ách tắc.

Sớm 17/8, khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão Bebinca - cơn bão thứ tư trên biển Đông trong năm nay, đã suy yếu. Khoảng 5h, Bebinca chỉ còn là áp thấp nhiệt đới khi ở phía Tây Thanh Hóa, sức gió tối đa 45 km/h (cấp 7).

Hoàn lưu trước và trong bão gây mưa to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa 50-150 mm. Sơn La, Hòa Bình mưa lớn hơn, trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An), Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy (Hòa Bình).