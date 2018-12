Ông đánh giá cao vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong ASEAN. Tại thông điệp mạnh mẽ được đoàn đại biểu Pháp đề cập tại Đối thoại Shangri-La 15, Pháp đề cao vai trò của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), tăng cường đối thoại, trao đổi để giải quyết các bất đồng; khẳng định sẽ cùng với Liên minh Châu Âu sớm gia tăng các biện pháp nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do đi lại tại Biển Đông theo luật pháp quốc tế.