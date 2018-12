Bộ trưởng Giao thông: Cơ quan điều hành bay không được chủ quan về an ninh mạng

Hơn 100 chuyến bay bị chậm vì tin tặc tấn công sân bay / Vietnam Airlines xin lỗi khách hàng sau sự cố tin tặc tấn công

Tại cuộc họp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chiều 3/8, Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa nhận định vụ tin tặc tấn công sân bay vừa qua là rất nghiêm trọng, cảnh báo không chỉ cho hàng không mà cả an ninh mạng quốc gia. Các cơ quan chức năng của công an, quân đội đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, hệ thống hạ tầng mạng của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (cơ quan điều hành bay) hiện có điều kiện bố trí biệt lập, song không thể chủ quan, bởi hệ thống mạng có thể bị tin tặc tấn công từ phần cứng hoặc do con người. Vì vậy, ông đề nghị Tổng công ty Quản lý bay hoàn thiện hệ thống thiết bị và đầu tư con người để đảm bảo an ninh mạng.

"Một sơ suất nhỏ từng xảy ra ở sân bay Tân Sơn Nhất là bị mất nguồn điện đã gây ảnh hưởng lớn, nên nếu để xảy ra tai nạn hàng không thì sẽ vô cùng thảm khốc", ông Nghĩa nói.

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất ùn tắc hành khách tối 29/7 do tin tặc tấn công hệ thống thông tin. Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 2/8, Bộ trưởng Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn cũng cho biết, thời gian tới không chắc chắn những cuộc tấn công tin tặc tương tự có diễn ra nữa hay không, vì rất khó ngăn chặn triệt để mọi cuộc tấn công trong không gian mạng. “Những mối nguy cơ sẽ ngày càng cao hơn, chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác, đầu tư cho con người và kỹ thuật”, ông nói.

Liên quan đến vấn đề các nhà mạng Việt Nam dùng thiết bị Trung Quốc, người đứng đầu Bộ Thông tin cho biết, đúng là có thực trạng nhà mạng lớn hiện nay ở Việt Nam sử dụng thiết bị công nghệ Trung Quốc và cũng có khả năng thiết bị đó có vấn đề. Ví dụ laptop của hãng Lenovo (Trung Quốc) đã bị phát hiện vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng.

Việc nhà mạng mua thiết bị Trung Quốc do nhiều yếu tố như điều kiện lịch sử; luật đấu thầu có những hạn chế, nhất là về giá thành; cách tiếp cận linh hoạt của doanh nghiệp Trung Quốc; một số hãng công nghệ Trung Quốc có thương hiệu toàn quốc… Hơn thế, về luật hiện nay không có sự phân biệt đối xử.

Sự cố tin tặc tấn công được ghi nhận vào chiều 29/7 khi hàng loạt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất cùng hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động, xuyên tạc về biển Đông.

Cùng thời điểm, Vietnam Airlines xác nhận trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền kiểm soát và chuyển sang trang mạng xấu ở nước ngoài. Trên trang xuất hiện các ngôn ngữ kích động. Dữ liệu của 400.000 hội viên khách hàng thường xuyên bị công bố. Việc bị hacker tấn công khiến hơn 100 chuyến bay bị chậm, hành khách ùn ứ tại các quầy làm thủ tục.

Đoàn Loan