Bộ trưởng Công an: 'Không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma tuý'

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ an ninh trật tự thời gian quan đạt nhiều kết quả; Việt Nam được xem là điểm đến an toàn của khách du lịch, trong đó có công sức đóng góp của ngành công an. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp. Trong đó tội phạm ma tuý gia tăng, nhiều vụ vận chuyển ma tuý lớn bị bắt giữ. Nhóm tội phạm này đang lợi dụng Việt Nam để vận chuyển ma tuý sang nước thứ ba. Trong khi đó, người nghiện càng ngày càng gia tăng.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, ma tuý đang là tội phạm của nhiều loại tội phạm khác. Trong khi đó, tín dụng đen cũng diễn biến phức tạp, len lỏi đến các vùng quê. Tình trạng mua bán trẻ em có diễn biến mới như mua bán bào thai qua biên giới. Vấn đề tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu, bia cũng đang cần sự chung tay giải quyết của toàn xã hội.

"Chủ trương của Bộ Công an là giảm tội phạm, xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Những tháng đầu năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 3% nhưng bên cạnh kết quả đạt được còn không ít thách thức", ông Lâm nói.