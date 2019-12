Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình sau khi bị phê bình

Hà NộiMột ngày sau khi bị yêu cầu "kiểm điểm" do để giá thịt lợn tăng cao, ngày 19/12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có báo cáo gửi Thủ tướng.

Bộ cho hay "đã rất chủ động" phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 21/11 Bộ đã có các văn bản gửi Thủ tướng và các phó thủ tướng về tình hình cung ứng thực phẩm những tháng cuối năm 2019.

Trong văn bản trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Bộ Công Thương có kế hoạch cho nhập khẩu thịt lợn từ các quốc gia có Hiệp định song phương để cân đối việc thiếu hụt thịt lợn trong nước; Bộ không cấp định mức (quota) nhập khẩu thịt lợn, cũng như bất kỳ động vật, sản phẩm động vật.

Bộ đề nghị "bộ phận tổng hợp của Văn phòng Chính phủ thường xuyên tổng hợp tình hình và văn bản của các bộ, ngành để kịp thời báo cáo Thủ tướng và các phó thủ tướng".

Diễn tập ứng phó với dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Về việc cung cấp thực phẩm cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi làm giảm đáng kể sản lượng so với 2018. Cụ thể, sản lượng thịt lợn cả năm 2019 ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018 (bao gồm giảm khoảng 9% do dịch tả và gián tiếp do chưa tái đàn).

Hiện tổng đàn lợn còn khoảng 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu, đàn lợn giống cụ kỵ, ông bà còn 109.000 con..., cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn lợn.

Để phục vụ nhu cầu thịt lợn, các doanh nghiệp lớn có chuỗi sản xuất thịt lợn như CP, Masan, Mavin... đã và đang mở rộng hàng trăm điểm bán thịt lợn chất lượng, an toàn tại nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, TP HCM ).

Ngoài ra, các địa phương tiêu thụ lớn đều đã có kế hoạch bố trí kinh phí cho việc dự trữ mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu các tháng cuối năm: Hà Nội (bố trí nguồn kinh phí 31.200 tỷ đồng) và TP HCM (dự trù hơn 100.000 tỷ đồng). Nhiều tỉnh lên kế hoạch dự trữ thịt lợn phục vụ Tết Nguyên đán và đầu năm 2020 như Bắc Giang trữ 20.000 tấn, Phú Thọ 10.000 tấn.

Trước đó ngày 18/12, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng về tình hình giá thịt lợn, bình ổn giá cuối năm và "nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chậm báo cáo, thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng giao".

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thiếu hụt thịt lợn, giá tăng cao.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Việt Nam đầu tháng 2/2019 (tại tỉnh Hải Dương) sau đó lan ra tất cả tỉnh thành. Đến ngày 18/12, dịch xảy ra ở trên 8.500 xã thuộc hơn 660 huyện. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 6 triệu con (hơn 340.000 tấn) chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước. Do thiếu nguồn cung, giá lợn hơi lên cao (trên 90.000 đồng một cân) khiến giá thịt thành phẩm tại các chợ dân sinh cao kỷ lục, bình quân 160.000-200.000 đồng một kg, có thời điểm mỗi kg sườn non loại ngon là 280.000 đồng một kg.

Võ Hải