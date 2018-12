Bộ Công an vào cuộc vụ cá chết hồ Tây

Xử lý dứt điểm vụ Công an “gạt tay trúng má nhà báo” Liên quan đến vụ xô xát giữa phóng viên Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) và công an huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan chức năng thành phố phải phối hợp với Bộ Công an giải quyết việc khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của quận Tây Hồ đối với phóng viên Báo Tuổi trẻ. “Thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý dứt điểm vấn đề này, tạo sự ổn định và lòng tin cho dư luận”, Bí thư Hà Nội chỉ đạo.