Biên phòng Quảng Trị cứu 11 ngư dân chìm tàu

Quảng Trị11 ngư dân trên con tàu thủng đáy, đang chìm dần trên biển được Biên phòng Quảng Trị cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

11 ngư dân bị chìm tàu trên biển 11 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn. Video: Mạnh Hùng

12h trưa 25/9, tàu cứu nạn BP 30-12-01 cập bờ xã Triệu An (huyện Triệu Phong), bàn giao 11 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Cồn Cỏ cho gia đình.

Trước đó, 21h ngày 24/9, Biên phòng Quảng Trị nhận tin báo tàu cá TTH 91666TS do ông Nguyễn Văn Diện (41 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển gần đảo Cồn Cỏ. Khi đó, tàu bị thủng đáy đang chìm dần xuống biển trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Biên phòng Quảng Trị kiểm tra sức khoẻ các ngư dân sau khi đưa vào bờ. Ảnh: Mạnh Hùng

Biên phòng Quảng Trị điều động tàu BP 30-12-01 xuất phát cùng một tàu cá của ngư dân trên đảo Cồn Cỏ tiếp cận, ứng cứu.

Đến 23h20 phút, sau một tiếng quần thảo với sóng lớn, nhà chức trách tiếp cận tàu gặp nạn, đưa 11 thuyền viên vào đảo Cồn Cỏ an toàn đồng thời lai dắt con tàu gặp nạn vào gần bờ đảo Cồn Cỏ.