Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Sáng 17/11, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió tối đa 50 km/giờ (cấp 6).

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10 km mỗi giờ và đến 7h sáng mai còn cách đảo Phú Quý khoảng 150 km về phía bắc đông bắc.

Cơ quan khí tượng cho biết, sáng thứ hai 19/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, sức gió tối đa 60 km/giờ. Giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa giông, gió mạnh cấp 6-7; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, từ chiều 17/11 đến thứ hai 19/11, ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, một số nơi mưa to (51-100 mm trong 24 giờ) và có giông.

Ảnh mây vệ tinh áp thấp nhiệt đới lúc 15h ngày 17/11. Nguồn: NCHMF

TP HCM chuẩn bị phương án di dời dân

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm yêu cầu các đơn vị chức năng căn cứ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để ra quyết định thông báo cấm tàu thuyền hoạt động.

Chủ tịch các quận huyện được yêu cầu chuẩn bị phương án di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần, đặc biệt là UBND huyện Cần Giờ. Lực lượng chức năng khác có nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo an toàn các nhà xưởng, công trình đang thi công; nhất là giàn giáo, cần trục tháp, chung cư cũ, xuống cấp...

Gió mùa đông bắc tràn về Bắc Bộ

Gió mùa đông bắc từ phía Nam Trung Quốc đang tràn xuống, khoảng chiều chủ nhật 18/11 sẽ đến vùng núi, sau đó xâm lấn toàn Bắc Bộ. Từ tối và đêm chủ nhật, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và giông.

Từ thứ hai 19/11, nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chỉ còn khoảng 23 (giảm 6 độ so với hiện nay); vùng núi dưới 20. Đêm và sáng sớm, nền nhiệt vùng đồng bằng chỉ 17-19; vùng núi 14-17 độ C. Một số điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển chỉ còn khoảng 12 độ.

Ba ngày sau đó, vùng đồng bằng nhiệt độ ban ngày nhích lên 1-2 độ, các tỉnh trung du và miền núi duy trì ngưỡng thấp 14-20.