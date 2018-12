Bí thư xã ứng cử cả 3 cấp HĐND

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang hôm 31/5 quyết định hủy tư cách đại biểu của ông Nguyễn Trường Vũ, ứng cử viên tham gia HĐND 3 cấp.

Ông Vũ hiện là Bí thư Đảng ủy xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, huyện và tỉnh. Kết quả, ông Vũ “rớt” ở nơi mình công tác nhưng lại trúng cử ở hai cấp cao hơn.

Theo quy định của Luật bầu cử, một ứng cử viên chỉ được tham gia tối đa ở hai cấp.

Trong đợt bầu cử vừa qua, xã đảo Thổ Châu có 32 đại biểu tham gia ứng cử HĐND cấp xã để chọn ra 20 người. Trong đó có nhiều người thân, bà con dòng họ vợ chồng ông Vũ.

Ngoài ra, ngày 22/5, tại tổ bầu cử số 2 xã An Sơn, huyện đảo Kiên Hải, cử tri phát hiện công an viên của xã An Sơn đã lấy phiếu bầu thay cho cả gia đình. Kết quả tại điểm bỏ phiếu này sau đó bị hủy. Vụ việc được báo cáo lên Hội đồng bầu cử quốc gia xin bầu cử lại.

Cửu Long