Bí thư Đà Nẵng: 'Thành phố sẽ ưu tiên triển khai 4 an'

Ngày 11/5, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã tiếp xúc cử tri trong vai trò ứng cử viên HĐND TP Đà Nẵng khóa IX. "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố khóa IX, cùng với cương vị công tác hiện nay là Bí thư Thành ủy, tôi sẽ tập trung trí tuệ và tâm huyết để quyết tâm đưa thành phố Đà Nẵng phát triển hơn nữa", ông thuyết trình trước các cử tri quận Hải Châu.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo Bí thư Đà Nẵng, những nội dung ông sẽ bắt tay vào làm khi là đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là tập trung phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm mọi thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp... mà còn ưu tiên triển khai và giám sát việc xây dựng thành phố "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội).

Ông Xuân Anh nói sẽ tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người dân. Qua đường dây nóng, đơn thư hay thậm chí là tin nhắn điện thoại, ông sẽ trực tiếp xử lý những bức xúc của nhân dân. "Nguồn tin của quần chúng là quan trọng để đại biểu HĐND thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền, việc thực hiện lời hứa trước dân của lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành", ông nói.

Bí thư 40 tuổi cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vụ việc, các cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. "Tôi cam kết tuyệt đối không có vùng cấm, nể nang hay né tránh", ông Xuân Anh khẳng định.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn khi thành phố đang có thực trạng nhiều người nước ngoài núp bóng người Việt gom đất ở khu vực "nhạy cảm" ven biển. "Những người nước ngoài, đa số là người Trung Quốc mua lại nhiều lô đất ven biển bằng cách chuyển nhượng. Chúng ta cần cảnh giác vì liên quan đến an ninh quốc phòng", cử tri Nguyễn Xuân Bá nói.

Trả lời cử tri, ông Xuân Anh cho biết: "Quan điểm lãnh đạo của Nhà nước cũng như thành phố Đà Nẵng là tuyệt đối không đánh đổi độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia lấy bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Tất cả giao dịch đất đai đều phải tuân thủ quy định pháp luật, nhưng Đà Nẵng sẽ chú ý, để tâm đến việc chuyển nhượng đất đai có yếu tố người nước ngoài".

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó chiều 10/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Khê để vận động bỏ phiếu cho ông ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX. Ông Thơ đưa ra một số chương trình hành động nếu trở thành đại biểu HĐND thành phố khóa mới, như tập trung vào chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế thật nhanh nhằm đem lại thu nhập ngày càng cao cho người dân...

"Chúng ta có thể rất nhiều tiền, đi xe sang, nhà cao cửa rộng nhưng đi ra đường ban ngày thì sợ trộm cướp, con cái ra đường thì sợ xì ke ma túy, đi nhậu sợ gây gổ đánh nhau... thì thành phố như vậy không đáng sống chút nào. Từ khi tôi lên làm Chủ tịch thành phố đã để ý cái này và từng đi tuần tra với lực lượng an ninh", ông Thơ nói và cho biết Đà Nẵng đã kêu gọi được 2,5 tỷ đồng hỗ trợ, cùng với hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để gắn camera giám sát những điểm "nóng" về tội phạm.

Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ không có tên trong danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Lý do, lãnh đạo chủ chốt của thành phố không được kiêm nhiệm quá hai chức vụ theo quy định của Trung ương.

Nguyễn Đông