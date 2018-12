Bí thư Đà Nẵng: 'Phải để dân được nêu ý kiến'

Bí thư Đà Nẵng: 'Thành phố sẽ ưu tiên triển khai 4 an' / Bí thư Đà Nẵng: 'Tôi sẽ từ chức nếu có bất kỳ lô đất nào'

Sáng 13/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 05 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Theo đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng, dù một số vụ án tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý kịp thời, nhưng việc chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu. "Rất ít vụ án do cơ quan chức năng phát hiện, điều tra. Phần lớn vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đều do nội bộ tố nhau, hoặc do nhân dân tố cáo", ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng việc chống tham nhũng phải làm quyết liệt, không được có tâm lý nể nang, né tránh và tuyệt đối không có vùng cấm, phát hiện vụ việc khi đã có đầy đủ chứng cứ thì phải xử lý.

"Không có cơ hội cho đồng chí nào vi phạm tham nhũng. Nhúng chàm rồi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không có gì lăn tăn hết. Không có việc gặp lãnh đạo để mong có sự tác động, xin xỏ và không có chạy án", Bí thư 40 tuổi nhấn mạnh.

Ông Xuân Anh cho rằng đảng viên phải gương mẫu và "ở một chừng mực nào đó phải dừng lại". "Trong sáng, trong vắt như pha lê thì chắc là không có, nhưng phải biết chừng mực, cảm thấy sai mà không dừng lại là không được", ông nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tồ quốc thành phố Đà Nẵng phải thu hút cho được nhân dân vào công cuộc phòng chống tham nhũng. Các vụ án tham nhũng đa phần do nhân dân phát hiện, có thể do cơ quan nhà nước còn tâm lý nể nang, né tránh, người này dắt dây người kia.

"Không có gì qua mắt được nhân dân. Phải làm sao để người dân cảm thấy được tôn trọng và phát biểu ý kiến của mình. Càng dân chủ thì càng minh bạch, càng công khai và chống tham nhũng sẽ hiệu quả hơn. Việt Nam đang thiếu sự minh bạch này", ông nói thêm.

Theo Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, trong 10 năm qua, Đà Nẵng đưa ra xét xử 12 vụ án tham nhũng, xử lý bị can. Những vụ án này đều có sự can thiệp, xin xỏ. Ngành công an thành phố cho biết đang còn tồn 5 vụ án tham nhũng do gặp khó khăn khi giám định tài sản. Có vụ đã đi giám định tài sản hơn một năm nhưng vẫn chưa có kết quả nên chưa khởi tố được.

Nguyễn Đông