Bệnh viện nợ 8 tháng lương cam kết huy động hai tỷ đồng trong một tuần

Bệnh viện nợ 8 tháng lương, cả trăm nhân viên y tế đình công

Chiều 3/8, ông Hoàng Văn Hảo, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết Bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn (Nghệ An) đã hoạt động trở lại sau hai ngày "tê liệt".

Theo đó, tại cuộc họp liên ngành giữa Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh với lãnh đạo bệnh viện Thành An - Sài Gòn ngày 2/8, đã xác định nguyên nhân hơn 100 nhân viên bệnh viện đồng loạt nghỉ việc từ chiều 31/7 là vì bị nợ lương nhiều tháng.

Bà Nguyễn Thị Thu (Chủ tịch HĐQT bệnh viện) cho biết bệnh viện đã trả một tháng lương cho người lao động trong ngày 2/8, đến 30/8 sẽ tiếp tục trả tháng lương tiếp theo.

Phía Sở y tế đồng ý cho bệnh viện tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh, tuy nhiên Sở yêu cầu bệnh viện này cam kết hai điều kiện, gồm: Bệnh viện và người lao động ký văn bản có nội dung người lao động quay lại làm việc; trong vòng một tuần tới, bệnh viện phải huy động được hai tỷ đồng để mua sắm thêm trang thiết bị, thuốc, phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ cử cán bộ chuyên môn có mặt tại bệnh viện trong thời gian một tuần để giám sát, nếu thấy bất thường thì đoàn liên ngành sẽ tiếp tục vào cuộc để xử lý.

Trả lời câu hỏi về nghi vấn người xin việc vào bệnh viện phải "chi" từ 50 -100 triệu đồng, Ông Hảo nói đây là vấn đề mà Sở y tế không có thẩm quyền tìm hiểu tại cuộc họp nêu trên.

Bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn. Ảnh: Hải Bình.

Trước đó, từ chiều 31/7, hơn 100 nhân viên bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn đồng loạt nghỉ việc vì cho rằng họ bị nợ lương tới 8 tháng. Lãnh đạo Sở y tế nói thời điểm xảy ra sự việc, toàn bệnh viện chỉ có 12 bệnh nhân nội trú, đa số là bệnh nhẹ.

Hải Bình