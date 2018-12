Đoạn đối diện với bến xe Nước Ngầm, theo hướng đi Pháp Vân cũng có một điểm thiết kế góc chuyển tiếp làn đường vuông góc. Điểm này ngược chiều xe chạy nên ít gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Trả lời VnExpress về những bất cập này, lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 trên cao) cho biết, khi xây cầu đã tính đến các phương án thi công đảm bảo an toàn, trong có cách làm giật cấp, làm chéo và làm như hiện nay. Để đảm bảo nhiều yếu tố thi công, an toàn, nhà thầu đã tư vấn làm theo phương án hiện tại.

Vị này cũng cho rằng, sau khi rời nhánh dẫn lên đường trên cao, tài xế không nhập vào làn đường chính mà đi thẳng rồi đâm vào lan can là do đi ẩu. "Nếu trong trạng thái bình thường, không thể đâm vào lan can rơi khỏi đường trên cao được, bởi đoạn đường này đã có chỉ dẫn không cho phép xe chạy và được chiếu sáng đầy đủ”, ông khẳng định.