Bão Tokage quặt hướng Nam Trung Bộ

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường từ 29/11 Sáng 27/11, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc duy trì mức thấp, phổ biến 13-16 độ C với vùng đồng bằng, 8-11 độ C vùng núi cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 29/11, miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh, kéo dài tình trạng trời rét đến cuối tháng 11. Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sáng nay có mưa rào.