Báo Tiền phong tròn 65 tuổi

Phó thủ tướng: Báo chí giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Ngày 16/11 tại Hà Nội, Báo Tiền phong tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số đầu tiên và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Từ khi ra đời đến nay, Báo hoạt động với định hướng là tờ báo chính trị, xã hội. Bên cạnh ấn phẩm chính là nhật báo Tiền phong, báo còn có nhiều ấn phẩm chuyên san, chuyên đề như Tiền phong Chủ nhật, Tiền phong cuối tháng, Người đẹp, Tri thức trẻ... Năm 2005, phiên bản Tiền phong điện tử ra đời.

Thời điểm cao nhất những năm 1980, báo từng có lượng phát hành 250.000 bản mỗi số, là một trong những tờ báo có uy tín chính trị, đi đầu trong cổ vũ phong trào thi đua khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh, đấu tranh chống tiêu cực...

Báo hiện có 100 cán bộ, phóng viên, nhân viên; trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại 5 tỉnh, thành.

Tuy vậy, những năm gần đây, Ban biên tập Tiền phong cho biết số lượng báo in hằng ngày giảm sút, còn bản điện tử là "một trang trung bình, có dấu hiệu tụt hậu". Nhiều tạp chí của báo phải dừng phát hành do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các báo in khác và sự thay đổi thói quen đọc của độc giả, chỉ còn chuyên san Dân tộc Miền núi.

Để thích nghi với thay đổi, Ban biên tập Báo xác định chuyển hướng báo in từ thông tin nhanh sang làm các chuyên đề sâu; phân tích, đánh giá đa chiều các sự kiện, vấn đề. Chức năng làm báo nhanh nhạy chuyển sang bản điện tử.

Tiền phong cũng là một cơ quan có bề dày hoạt động xã hội, thiện nguyện, văn hoá, thể thao. Nhiều sự kiện do Báo tổ chức được biết đến rộng rãi trong xã hội như Ngày chủ nhật đỏ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Giải chạy việt dã, Tuyên dương các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu...

Với những thành tích trong tổ chức hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao từ 2013 đến 2018, Báo được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba.

Tiền Phong ra số đầu tiên vào ngày 16/11/1953 trong Kháng chiến chống Pháp tại Chiến khu Việt Bắc.

Trong bức thư chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo nhân dấu mốc 65 tuổi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hơn lúc nào hết, Báo Tiền phong cần phải phát huy vai trò xung kích, xứng đáng là tiếng nói của Trung ương Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam.

"Báo cần tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; phê phán, bác bỏ những quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị", thư viết.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đáng tự hào cùng bản lĩnh, tri thức của thế hệ làm báo ngày nay, Báo Tiền phong sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tổng bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Trước đó, Báo từng được tặng thưởng các huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Lao động hạng Nhất, Nhì (2 lần), Ba.