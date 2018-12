Bão tan, nhiều khu vực Hà Nội bị ngập sâu

15h00

Chị Thanh (xã An Châu, Đông Hưng, Thái Bình) cho biết mưa to từ hôm qua đến nay. Trời đang gió lớn, rít lên từng hồi qua khe cửa, chẳng ai dám ra đường. Tại vùng biển Cồn Đen, huyện Thái Thụy, nước biển dâng cao khoảng một mét. Địa phương đã di dân sống gần bờ biển vào nơi an toàn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phòng dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương) cho biết, bão đã qua Hải Phòng, Thái Bình, và đang hướng vào Hải Dương, Hưng Yên, phía Nam Hà Nội.