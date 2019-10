Bão Matmo đổ bộ Phú Yên - Bình Định, nhiều cây xanh ngã

23h30

48 người trên 4 tàu vận tải bị trôi neo

Từ 22h30 đến 23h, TP Quy Nhơn mưa lặng, gió dừng. Sau đó trời có gió trở lại nhưng không mạnh như trước. Cơ quan chức năng đã điều 2 tàu cứu hộ tiếp cận các tàu bị nạn nhưng do sóng to, gió lớn vẫn chưa tiếp cận được. Qua xác minh, tàu Long Châu (Việt Nam) với 5 thuyền viên bị trôi neo, đã va chạm vào bến phao dầu An Phú. Tàu Hòa Bình 45 với 16 thuyền viên và tàu Trường Thành 26 với 8 thuyền viên đang trôi neo trước thủy diện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va mắc cạn. Tàu quốc tịch Panama với 19 thuyền viên bị trôi neo mắc cạn vào mũi Hải Minh.