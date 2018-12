Ban Bí thư: Địa phương về chúc Tết trung ương giảm mạnh

Ban Bí thư: Cấm tranh thủ nhận quà biếu của cấp dưới vào dịp Tết

Sáng 23/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Bí thư trong năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán.

Theo đó, Ban Bí thư nhất trí đánh giá chỉ thị 16 đã được triển khai nghiêm túc, việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể như: Khối lượng dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân khá lớn; hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chăm lo khá đầy đủ...

Trong dịp Tết, tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa bàn trọng điểm, các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí được bảo đảm an toàn, người dân vui Tết đón Xuân trong không khí vui tươi, bình yên, an toàn. Tình hình an ninh chính trị ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo được giữ vững...

Ban Bí thư cũng đánh giá việc tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp đã có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ nét. Lãnh đạo các địa phương trực tiếp về Trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết bắt tay vào công việc ngay sau Tết. Ảnh: TTX

Tuy nhiên, cũng theo Ban Bí thư, việc tổ chức Tết Nguyên đán vừa qua vẫn còn để xảy ra những vấn đề rất đáng lưu tâm cần có biện pháp để kịp thời chấn chỉnh. Tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ, số người bị thương, số người chết, nhưng vẫn còn cao, vẫn là vấn đề nghiêm trọng, nhức nhối. Tình trạng ngộ độc rượu, thực phẩm, đốt pháo nổ tại một số nơi, tình trạng cờ bạc đỏ đen, mê tín dị đoan, lãng phí còn tái diễn, nguy cơ mất an toàn cháy nổ còn cao… Một số nơi còn xảy ra các vụ án nghiêm trọng, người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ngay trong bệnh viện.

Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần hết sức quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng nêu trên trong các năm sau. Ông cũng nêu rõ, ngay sau Tết Nguyên đán, các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần bắt tay ngay vào công việc của mình, hăng hái thi đua sản xuất, làm việc có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Người đứng đầu Đảng hoan nghênh Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, triển khai nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công.

Tổng Bí thư lưu ý, sau Tết các hoạt động lễ hội, du xuân vẫn tiếp diễn. Vì vậy, các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức lễ hội, thực hiện tốt các nội dung có liên quan đã nêu trong Chỉ thị 16 của Ban Bí thư, tổ chức lễ hội văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống.

"Việc tổ chức Tết trồng cây cần bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, tránh hình thức, phô trương, trồng cây để bảo vệ môi trường sinh thái", ông nói.

Trước đó ngày 28/12/2017, Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã mở ba đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp tố cáo về tham nhũng, tiêu cực và tặng quà trái quy định dịp Tết Nguyên đán 2018. Ngày 21/2 là hạn cuối các Bộ, ban ngành và địa phương phải nộp báo cáo về việc biếu, nhận quà Tết trái quy định của đơn vị và sau đó, Cục chống Tham nhũng sẽ sơ kết báo cáo Thủ tướng để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Tính đến 13/2, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong gần một tháng, đường dây nóng của Cục nhận được 40 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về các hành vi nhận, biếu quà Tết. "Phần lớn ở các địa phương; chưa có tin báo về tặng quà Tết trái quy định ở cơ quan Trung ương", ông Đạt nói.