Thứ hai, 13/5/2019, 14:18 (GMT+7)

Bắc thang giải cứu nhiều cháu bé khỏi đám khói trường mầm non

Khói bốc lên do chập điện máy bơm nước trường mầm non ở Hà Nội, may mắn các cháu nhỏ đều được đưa ra ngoài an toàn.

Các bé ở trường mầm non tư thục được giải cứu qua đường ban công tầng ba. Ảnh: Huyền Ngọc Khoảng 10h ngày 13/5, khói bốc lên ở khu vực để máy bơm nước sinh hoạt tầng một của trường mầm non tư thục trên địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến nhiều giáo viên hoảng loạn tri hô, cầu cứu. Lúc này, các cháu nhỏ ở tầng hai được di chuyển lên tầng ba. Nhiều người dân và phụ huynh đã bắc thang, trèo mái tôn nhà bên cạnh để tiếp cận tầng ba trường mầm non, đưa các bé xuống theo đường ban công trước của trường mầm non. Đám cháy nhỏ sau đó được khống chế và không cháy lan sang nhà bên cạnh. Theo nhà chức trách, 8 cháu nhỏ và 5 người lớn trong trường mầm non đã thoát ra ngoài an toàn. Theo quan sát, trường mầm non tư thục dạng nhà ống, có ba tầng, một tum, tuy nhiên các ban công phía trước đều được bịt kín bởi rào sắt chống trộm. Nguyên nhân vụ cháy được cho có thể do chập điện máy bơm nước sinh hoạt tại tầng một. Công an quận Hà Đông đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phương Sơn