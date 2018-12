Bắc Bộ giảm nhiệt, miền Trung mưa to

Khối không khí lạnh khô từ phía bắc liên tục tăng cường về phía đông nam, ngăn quá trình phát triển mây ở Bắc Bộ, nên hôm nay (19/9) nắng xuất hiện tại khu vực khá sớm, mức nhiệt phổ biến 33-35 độ, tuy nhiên mọi người không có cảm giác oi nóng do độ ẩm không khí 55-65%.

Miền Bắc giảm nhiệt vào ngày mai. Ảnh: Ngọc Thành.

Ngày mai, khối không khí lạnh khô sẽ ảnh hưởng miền Bắc, khiến trời tiếp tục ít mây, sáng sớm một lớp mù nhẹ và nhiệt độ giảm còn 32-34 độ C. Riêng vùng núi như Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu vẫn có mưa rào và giông, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tương đối cao.

Tại Trung Trung Bộ, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp đới gió đông bắc từ khối không khí lạnh, tạo nên vùng hội tụ gió chạy dài từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nên từ chiều tối và đêm mai sẽ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Cường độ mưa tập trung ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở sẽ quay lại.

Diện mưa và lượng mưa ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ cũng tăng lên từ chiều mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng gió giật trong mưa giông và đề phòng lũ lên nhanh kèm sạt lở đất ở bắc Tây Nguyên.