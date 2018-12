Bắc Bộ giảm mưa, miền Trung chấm dứt nắng nóng

Chịu ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam và vùng xoáy thấp phát triển, miền Bắc liên tục mưa rào và giông trong ba ngày qua. Nhiều điểm ở vùng núi mưa to như: Sìn Hồ (Lai Châu) đạt 91 mm, Lục Yên (Yên Bái) là 108 mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) là 109 mm hay Bắc Mê (Hà Giang) đạt 141 mm.

Mưa khiến lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng cao. Sáng nay, hồ Hòa Bình đã mở thêm một cửa xả đáy. Trước đó 8h ngày 7/7, hồ này mở cửa xả đầu tiên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam đã dịch chuyển xuống phía nam. Vùng xoáy thấp phát triển ở Bắc Bộ cũng đang có xu hướng yếu dần. Vì thế hôm nay Bắc Bộ còn mưa, nhưng cường độ giảm. Mưa to chỉ xuất hiện ở một số tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất là 33.

Sang ngày mai, Bắc Bộ trời nắng, mưa chỉ còn một vài nơi về đêm và sáng. Kiểu thời tiết ngày nắng, đêm mưa sẽ duy trì liên tục đến cuối tuần.

Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ hôm nay là 33. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung dứt nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa diện rộng

Rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam dịch chuyển xuống miền Trung và mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, đi qua Trung Bộ. Do đó trong đêm nay và chiều tối mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ thứ năm ngày 12/7, mưa ở miền Trung giảm dần nhưng nền nhiệt ban ngày vẫn thấp hơn 35 độ. Dự báo tuần này chưa có nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ.

Với Nam Bộ và Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khoảng 2-3 ngày tới khu vực này thường xuyên mưa, có nơi mưa rất to và giông. Nền nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên là 28-30, Nam Bộ là 30-32 độ C.