Bắc Bộ chuyển mát, miền Trung nguy cơ giông lốc

Khối không khí lạnh nhỏ tràn xuống miền Bắc từ đêm qua kèm mưa nhỏ khiến nhiệt độ các tỉnh thành giảm đáng kể. Tại Hà Nội, trạm khí tượng ghi nhận lúc 10h sáng là 27 độ C, giảm 2 độ so với cùng thời điểm hôm qua; vùng núi phía Bắc còn 25-26 độ C.

Miền Bắc đã chấm dứt nắng nóng và duy trì mát mẻ trong vài ba ngày tới. Ảnh: Ngọc Thành.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống Hà Nội và vùng đồng bằng, gây mưa giông, tiết trời tiếp tục mát mẻ với nền nhiệt ngày dưới 31 độ C. Tây Bắc Bộ nền nhiệt dưới 35 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa rào và giông diện rộng vào chiều và đêm nay, nền nhiệt ngày giảm xuống dưới 34 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và nóng ở miền Trung sẽ gây ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh, nhưng nó cũng làm cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu đi, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm khoảng 1-2 độ C, còn dưới 37 độ C, nắng nóng không còn quá gay gắt.

Phạm Hương