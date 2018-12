Ba ôtô tông liên hoàn trong hầm Hải Vân

Khoảng 13h30 ngày 18/6, xe tải biển Bình Định do tài xế Nguyễn Trọng Đạt (19 tuổi, trú Quy Nhơn, Bình Định) cầm lái chạy qua hầm Hải Vân hướng Bắc - Nam, khi đến km số 6 thuộc Đà Nẵng đã tông vào đuôi xe 4 chỗ biển Quảng Bình đi cùng chiều.

Bị húc mạnh từ phía sau, ôtô biển Quảng Bình do tài xế Mai Xuân Hiền (38 tuổi, trú Quảng Bình) điều khiển bị mất lái và tông vào đuôi xe đầu kéo biển Bình Định chạy phía trước.

Ôtô 4 chỗ bị kẹt giữa xe tải và xe đầu kéo. Ảnh: Nam Hà.

Sau tai nạn, ôtô con bị hư hỏng nặng, chết máy. Xe tải và xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đầu và đuôi. Tai nạn xảy ra trong khung giờ đóng cửa hầm (từ 13h15) để nổ mìn phá đá thi công hầm Hải Vân số 2 nên lượng xe qua lại không nhiều.

"Giao thông bị ùn tắc cục bộ nhưng không nghiêm trọng. Chỉ 15 phút sau tai nạn ôtô 4 chỗ được xe cứu hộ kéo ra ngoài. Xe tải và xe đầu kéo tự chạy ra khỏi hầm", trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp nói và cho biết hiện trường được giải phóng sau một giờ.

Sáu cán bộ chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã tới phân luồng, đo đạc hiện trường và trích xuất camera của đơn vị quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân để điều tra nguyên nhân.

"Ban đầu cảnh sát xác định do tài xế xe tải không làm chủ tốc độ và khoảng cách an toàn khi qua hầm Hải Vân nên đã tông vào ôtô 4 chỗ chạy phía trước. Ôtô này bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng nên công an sẽ khởi tố vụ án", trung tá Rạng nói thêm.

Hồ sơ vụ tai nạn đã được bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử lý theo quy định.