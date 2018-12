Ba ôtô đâm liên hoàn, một người chết

Khoảng 16h ngày 10/11, xe tải do anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng ra Bắc. Khi đến xã Tam Đàn (Phú Ninh), do bị ôtô bán tải húc từ phía sau, xe tải leo lên lan can, lao qua làn đường bên kia và tông vào ôtô tải chở thép khiến xe này lật xuống ruộng, đầu biến dạng.

Chiếc xe tải bị nát đầu. Ảnh: Đắc Thành.

Trong khi đó, cú tông mạnh khiến xe tải bay ngược lại về làn đường ban đầu, đầu dập nát, tài xế Cường rơi xuống đường.

Sau cú đâm, xe bán tải tiếp tục chạy và tông vào hai xe máy đi cùng chiều. Chạy chừng 150 m, xe này nổ lốp và dừng lại, đầu bị vỡ nát.

Đầu xe bán tải bị biến dạng. Ảnh: Đắc Thành.

Hậu quả, anh Cường tử vong tại chỗ, hai tài xế bán tải, xe tải chở thép và một người đi xe máy bị thương.

Tại hiện trường, một đoạn dải phân cách bằng thép bị đâm hỏng. Mảnh vỡ của ba ôtô văng khắp nơi. Một xe máy bắn lên vỉa hè, chiếc còn lại nằm sát lề đường.

Công an đã tới điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông trên quốc lộ 1A.