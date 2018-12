Ba công nhân ở Quảng Ninh tử vong do tai nạn lao động

Trưa 7/6, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn trên địa bàn khiến ba người chết.

Khoảng 15h50 ngày 6/6, nhóm ba người đang nấu ăn phục vụ công nhân Công ty Unicons thi công công trình xây dựng tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, bất ngờ một bể nước ở trên cao bị vỡ. Nước cùng đất đá tràn xuống, đè trúng ba người.

Sau tai nạn, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đêm 6/6 hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, quê Thanh Hóa) và Hồ Văn Thuận (49 tuổi, quê Nghệ An) tử vong.

Nạn nhân bị thương là chị Lê Thị Hiệp (46 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 22h cùng ngày, một nhóm công nhân lắp giá thủy lực tại lò than thuộc Công ty than Dương Huy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Bất ngờ, lò tụt xuống khiến than, đá vùi lấp công nhân Hà Văn Nhân (33 tuổi, quê Bắc Giang), thợ lò bậc 5/6.

Sau 2 giờ cứu hộ, nạn nhân được đưa ra khỏi hầm lò nhưng đã tử vong.