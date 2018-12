8 người chết sau hai ngày mưa lũ do bão Bebinca

Bốn người chết, nhiều khu vực bị chia cắt sau bão

Chiều 18/8, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thống kê, mưa lũ đã làm 8 người chết (2 người ở Sơn La, 1 người Thanh Hóa, 5 người Nghệ An) và 2 người bị mất tích.

Nghệ An có mưa 150-280 mm kết hợp nước từ Lào đổ về dẫn đến trưa 17/8, một trận lũ bất ngờ quét qua thị trấn Mường Xén và các xã lân cận, nhấn chìm hàng nghìn mái nhà.

Nhiều bản, làng ở Nghệ An ngập sâu do mưa lũ. Ảnh: Hải Bình.

Còn tại Thanh Hóa, hàng chục nghìn dân ở TP Thanh Hóa và vùng dân cư ven sông các huyện Bá Thước, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa... phải sơ tán do ngập lụt.

Ngoài nhà cửa bị sập, bị ngập, mưa lũ còn làm hơn 7.300 gia súc bị chết; 720 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về giao thông, Thanh Hóa có 11 vị trí quốc lộ, Nghệ An có 19 điểm quốc lộ bị ngập, gây ách tắc. Một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn ở Nghệ An bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ.

Nhiều điểm sạt lở ta luy dương quốc lộ qua Sơn La, Yên Bái đã được thông tuyến tạm thời.

Mưa ngập ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng.

Sáng 18/8, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu giảm hoặc hết. Lượng mưa phổ biến chỉ còn dưới 10 mm, riêng tại Chi Nê (Hòa Bình) 29 mm; Bất Mọt (Thanh Hóa) 20 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, lũ sông Thương, hạ lưu sông Mã, sông Cả tiếp tục lên. Lũ sông Mã và sông Bưởi đang dao động ở mức đỉnh; hạ lưu sông Chu (Nghệ An, Thanh Hóa), sông Thao (Yên Bái), sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) đang xuống.

Cảnh báo về sạt lở và ngập lụt được đưa ra với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); ngập úng ở vùng trũng các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Bão Bebinca đi vào vùng biển Nam Định đến Thanh Hóa sớm 17/8. Bão vào bờ suy yếu còn cấp 6-7 nên không gây thiệt hại. Tuy nhiên, mưa lớn do hoàn lưu bão đã gây ngập lụt một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.