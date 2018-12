8 người chết, 10 người mất tích do mưa lũ ở Yên Bái

Lũ quét trong đêm cuốn trôi 4 người ở Thanh Hóa

Chiều 20/7, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đến 14h cùng ngày mưa lũ trên địa bàn đã khiến 8 người chết, 10 người mất tích, 6 người bị thương; hàng trăm căn nhà, hoa màu cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Yên Bái. Ảnh: Tiến Hiệp.

Trao đổi với VnExpress khi đang ở huyện Văn Chấn - nơi bị thiệt hại nặng nhất, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, địa phương này chưa bao giờ ghi nhận đợt lũ nào lớn như trận lũ đang diễn ra, nếu những đợt lũ trước chỉ một đến hai huyện bị ảnh hưởng thì lần này có 6/9 huyện thiệt hại nặng.

Theo ông Duy, tình hình thời tiết hiện tại Yên Bái đang diễn ra “hết sức phức tạp”, mực nước trên sông Lô đo được vào thời điểm 14h chiều 20/7 là trên mức báo động 3 khoảng một mét.

Để ứng phó, tỉnh đã thành lập Sở chỉ huy hiện trường đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái để có những hành động kịp thời với diễn biến của mưa lũ.

“Hiện một số xã như Nghĩa An, Túc Đán (thị xã Nghĩa Lộ) vẫn bị cô lập. Chúng tôi phải huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn”, ông Duy thông tin.

Thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống lụt bão, ngoài thiệt hại về người ở Yên Bái, tính đến trưa nay, tỉnh Thanh Hoá cũng có 2 người chết, 2 người mất tích do lũ quét.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban đã lên đường đến huyện Nghĩa Lộ, Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trong lúc nhiều tỉnh đang phải chống chọi với mưa lũ, chiều 20/7, một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc biển Đông với sức gió mạnh nhất 40-50 km mỗi giờ (cấp 6).

Dự báo, trong 24h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và giữ nguyên sức gió.

Nhiều cơ quan, trụ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập. Ảnh: Tiến Hiệp.

Như vậy chỉ trong một tuần đã có 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó một áp thấp mạnh lên thành bão số 3 có tên quốc tế Sơn Tinh.

Thống kê của cơ quan khí tượng, từ đêm 19 đến đầu giờ chiều ngày 20/7, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mường Trai (Sơn La) 61 mm, Than Uyên (Lào Cai) 83 mm, Sapa (Lào Cai) 122 mm, Yên Bái 161 mm.

Đêm 20 và ngày 21/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Gia Chính - Võ Hải