8 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển được đưa vào bờ

Tàu SAR 411 làm nhiệm vụ lai dắt tàu gặp nạn. Ảnh: Trung tâm cứu hộ.

Rạng sáng 14/3, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lai dắt tàu cá Nghệ An cùng 8 ngư dân gặp nạn ngoài khơi về tới cảng Cửa Lò.

Trước đó ngày 10/3, Trung tâm nhận tin tàu cá do ông Trần Quang Thái (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ, trên tàu có 8 ngư dân đều quê Nghệ An đang đánh bắt tại vùng biển vịnh Bắc Bộ thì hỏng máy, không thể khắc phục. Vị trí tàu gặp nạn cách đảo Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 90 hải lý về phía đông.

Trung tâm đã điều động tàu SAR 411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn. Trong thời gian chờ tàu cứu hộ tiếp cận, cán bộ trung tâm liên tục giữ liên lạc để trấn an tinh thần thuyền viên tàu cá.

Tàu gặp nạn được đưa vào cảng Cửa Lò lúc 3h hôm nay. Ảnh: Trung tâm cứu hộ.

Sau 12 giờ vượt sóng, sáng 13/3 tàu cứu nạn tiếp cận được tàu cá. Lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ chống chìm, khám sức khỏe cho ngư dân trước lúc lai dắt tàu về bờ.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đều tốt.