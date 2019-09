7 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển được cứu

Nghệ An16h ngày 25/9, 7 ngư dân trên tàu cá Nghệ An đã được tàu của Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An) đưa về đất liền sau gần một ngày gặp nạn.

"Sức khỏe của 6 ngư dân bình thường, một người còn lại đang đau bụng chưa rõ nguyên nhân được chuyển tới bệnh viện để thăm khám", cán bộ Hải đội 2 thông tin.

Cứu tàu cá Nghệ An Cán bộ biên phòng tiếp cận tàu cá gặp nạn. Video: Nguyễn Hải.

Trước đó, đêm 24/9 Bộ đội biên phòng Nghệ An nhận tin tàu cá Nghệ An do Nguyễn Văn Thịnh (31 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân khác đang đánh bắt cách Cửa Lò (Nghệ An) khoảng 86 hải lý về phía Đông Bắc thì hỏng máy.

Những người trên tàu cố gắng khắc phục, song không có kết quả, tàu có nguy cơ chìm vì nước rò vào nhiều, cùng lúc này một thuyền viên bị đau bụng dữ dội.

Cán bộ Hải đội 2 thăm khám sức khỏe cho ngư dân trước lúc tàu cập bờ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngay trong đêm, Biên phòng Nghệ An đã điều động tàu cứu hộ của Hải đội 2 đóng tại Cửa Lò cùng 12 cán bộ lên đường cứu nạn, đồng thời giữ liên lạc để trấn an tinh thần các ngư dân trên tàu cá. Theo cán bộ biên phòng, do trời tối, biển động mạnh khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn nên gần 4h sáng nay, tàu cứu nạn mới tiếp cận được tàu gặp nạn để thăm khám sức khỏe các thuyền viên, lai dắt tàu cá hư hỏng về đất liền.