7 bà cháu hôn mê ở Sài Gòn do ngạt khí CO

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình các nạn nhân bật máy phát điện để chạy quạt và tủ lạnh rồi đóng kín cửa sinh hoạt trong nhà.

6 bà cháu vụ ngạt khí từ máy phát điện đang dần bình phục 6 bà cháu hôn mê tại nhà đang dần bình phục. Video: Tuấn Bình - Minh Tân.

Sáng 13/6, bác sĩ Lương Hoàng Liêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết, bé gái 8 tuổi tử vong khi ngủ cùng bà ngoại trong nhà đóng kín cửa do bị ngạt khí. Nạn nhân hít nhiều khí CO dẫn đến suy hô hấp nặng, ngưng tim, ngưng thở.

Theo ông Liêm, hiện bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và ba cháu trai đã ổn định. Hai bé khác bị suy hô hấp nhẹ, đang được thở oxy và truyền dịch ở phòng hồi sức.

Các bé trai bị ngạt khí đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Minh Tân.

Chiều 12/6, sau khi chạy xe ôm về nhà trong hẻm đường 43 (quận Thủ Đức), ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi) thấy cửa khóa trái. Sau khi ông nhiều lần gõ cửa, cháu trai 5 tuổi ra mở nhưng có biểu hiện bị đuối sức. Vào nhà, ông phát hiện vợ và 5 đứa cháu (6-12 tuổi) ngủ mê man nên gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một máy phát điện chạy bằng dầu. Theo ông Hai, do nhiều tháng nay gia đình không đóng tiền điện nên bị cắt. Hai ngày trước ông qua nhà sui gia mượn tạm máy phát điện về sinh hoạt. Sáng sớm hôm xảy ra sự việc, con gái bật máy lên để chạy quạt và tủ lạnh rồi đi làm, để bà Phụng cùng 6 đứa cháu ở nhà.

Máy phát điện được công an thu giữ ở hiện trường. Ảnh: Hoàng Trường.

Bác sĩ Trần Văn Nhân, Khoa cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, máy phát điện khi vận hành thải ra khí CO rất độc, nếu đóng kín cửa nhà sẽ rất nguy hiểm. Đã có nhiều trường hợp tử vong trong ôtô hay dùng than tổ ong cũng do ngạt khí này. "Người dân cần hiểu rõ nguyên lý để có những biện pháp phù hợp cho khí thoát ra ngoài khi sử dụng để tránh nguy hiểm", bác sĩ Nhân nói.

Minh Tân - Hoàng Trường