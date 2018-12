6 người thoát nạn trong taxi biến dạng

6 người trên taxi biến dạng may mắn thoát nạn. Ảnh: Việt Cường

Khoảng 9h sáng 16/4, xe tải chạy tốc độ cao trên đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thủ đô, khi qua huyện Thạch Thất đã đâm vào đuôi taxi, khiến xe này bắn vào lan can ven đường.

Do va chạm mạnh với lan can đường, taxi bị bẹp dúm phần đuôi. May mắn 3 người lớn và 2 cháu nhỏ trên xe chỉ bị xây xước nhẹ.

Phần đuôi taxi bị bẹp dúm sau cú đâm mạnh của xe tải. Ảnh: Việt Cường

Tại hiện trường, đầu taxi hướng ra đường, đuôi bị ép vào lan can biến dạng. Xe tải đỗ cách đó vài mét, móp phần đầu. Đại lộ Thăng Long bị ùn ứ kéo dài do tai nạn.

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 11, Công an Hà Nội cho biết, tất cả hành khách và tài xế đều tỉnh táo và ra khỏi xe an toàn. Đơn vị đã cử một tổ công tác ra phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc.

Xe tải được cho là gây ra vụ tai nạn bị móp nhẹ phần đầu. Ảnh: Việt Cường

Phương Sơn