6 người chết, 5 người mất tích vì sạt lở đất ở Lai Châu

Sạt lở ở Phong Thổ, Lai Châu Sạt lở ở Phong Thổ ngày 3/8. Video: Biên phòng Lai Châu.

Tối 3/8, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu, cho biết trận mưa kéo dài cả ngày hôm nay khiến đất đá trên các triền núi sạt lở, vùi lấp 7 ngôi nhà ở 3 xã Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ. 6 người chết, 5 người mất tích và 2 người bị thương.

Hiện tại, huyện Phong Thổ vẫn mưa to. Tuyến đường vào các xã thiệt hại bị đất đá chia cắt. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

"Chủ tịch huyện Phong Thổ đã vào xã nhưng đường bị chia cắt nên còn cách hiện trường 40 km. Chúng tôi đã huy động dân quân tự vệ tại chỗ tìm kiếm người mất tích, an táng người chết và di chuyển bà con đến nơi an toàn", ông Um nói thêm.

Bộ đội biên phòng đang tìm kiếm người mất tích ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Ảnh: Biên phòng Lai Châu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay đến 5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, riêng vùng núi và trung du mưa to (51-100 mm/24 giờ). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Trước đó từ ngày 13/7 đến nay, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa to. Toàn khu vực có gần 40 người chết, chủ yếu ở Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa do sạt lở đất và lũ cuốn.

Hà Nội có 3 trẻ ở vùng ngập lũ Chương Mỹ bị đuối nước.