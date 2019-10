6 đảng viên bị khiển trách vì liên quan gian lận thi cử

Trong số 6 người bị kỷ luật, có Bùi Tuấn Anh là thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm. Thí sinh này bị Học viện Cảnh sát nhân dân huỷ quyết định nhập học, trả về địa phương. Hiện Tuấn Anh sinh hoạt tại đảng bộ xã Liên Vũ (huyện Lạc Sơn).

Bốn người bị kỷ luật vì có con được nâng điểm thi là Đinh Văn Thanh (Trung tâm y tế huyện); Bùi Thuý Hồng (Hiệu phó trường TH và THCS xã Định Cư); thiếu tá Bùi Việt Long (Ban Chỉ huy quân sự huyện); Phạm Quang Hải (Chi cục thuế huyện).

Ngoài ra còn có bà Bùi Thị Hồng Mến, giáo viên xã Nhân Nghĩa, là vợ bị can Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình), đã bị khởi tố, bắt tạm giam để xử lý hình sự.

Đến giữa tháng 9, Hoà Bình đã kỷ luật 28 đảng viên (15 người thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 4 người ở huyện Kim Bôi, 9 người ở huyện Lạc Thuỷ ) có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Cuối tháng 9, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh Hoà Bình bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018. Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam 8 cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), bà Diệp Thị Hồng Liên (Phó trưởng phòng).

Theo kết luận điều tra, có 63 thí sinh năm 2018 và một người năm 2017 được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Ba trường công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình về địa phương. Đại học Sư phạm Hà Nội xóa tên một thủ khoa năm 2018 do chỉ đạt 21,5 điểm, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.