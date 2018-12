40 tiếng trôi dạt trên biển, 4 thuyền viên đã nghĩ đến cái chết

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to. Tâm mưa là Quảng Bình, trong 24 giờ, tổng lượng mưa đo được tại trạm khí tượng Đồng Hới lên tới 747 mm - cao nhất trong lịch sử quan trắc ở tỉnh này. Mưa lớn kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Từ chiều 15/10, mưa giảm dần, nước lũ bắt đầu rút. Thống kê đến chiều 17/10, có 35 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ.