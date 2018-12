4 cơ quan ở Đà Nẵng vào cuộc xử lý tài liệu có cụm từ 'China Beach'

Đà Nẵng thu hồi poster xuyên tạc biển Đông thành 'China Beach' / Công ty du lịch ghi 'China Beach' để chỉ bãi biển Đà Nẵng

Trao đổi với VnExpress chiều 3/8, ông Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng, cho biết vừa có văn bản đề nghị ngành du lịch và Phòng văn hóa, thông tin các quận, huyện nghiêm cấm cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố tuyệt đối không được in, sử dụng ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi,... sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi vùng biển Đà Nẵng.

Hiện 4 cơ quan gồm Sở Thông tin, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Công an thành phố cùng vào cuộc rà soát vấn đề nêu trên, xem xét mức độ vi phạm của các cơ sở để xử phạt, trong đó có việc rút giấy phép kinh doanh.

Biển Đà Nẵng đang bị một số ấn phẩm, trang web ghi thành "China Beach". Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố tái diễn tình trạng một số tài liệu, tập gấp cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng cáo các tour du lịch có hình ảnh, sơ đồ chỉ dẫn sử dụng cụm từ "China Beach" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

Cuối tháng 7, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tịch thu nhiều poster của công ty Jeep Tours (tại số nhà 38, An Thượng 5, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) sử dụng cụm từ "China Beach" để chỉ bãi biển Non Nước Đà Nẵng. Tiếp tục kiểm tra, nhà chức trách phát hiện trang web này của công ty này vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ "China Beach" trong các thông tin quảng cáo cho các tour và dịch vụ của công ty.

"Sáng nay thanh tra Sở đã xuống cơ sở này để xác minh việc chủ công ty nói với công an họ không hề hay biết chữ China Beach trong poster và trên trang web. Thái độ của họ chưa hợp tác. Trang web của công ty có máy chủ tại Canada nên việc xác định mất nhiều thời gian. Hiện tại trang web đó đã bị chặn vì thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia", ông Trường thông tin.

Nguyễn Đông