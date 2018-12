4,3 ha ngoài ranh quy hoạch làm khu tái định cư cho người Thủ Thiêm

Vì sao TP HCM tự ý bổ sung 4,3 ha vào Khu đô thị Thủ Thiêm?

Ngày 8/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về các chính sách cho 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3 ha - được Thanh tra Chính phủ kết luận "nằm ngoài ranh" Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đối với phần diện tích đất đã được quy hoạch cho giao thông toàn khu đô thị đi qua khu vực 4,3 ha, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất giữ nguyên để phục vụ lợi ích chung. Phần diện tích đất còn lại được quy hoạch dành cho dịch vụ, thương mại và xây dựng chung cư phục vụ cho việc tái định cư.

UBND thành phố có nhiệm vụ đề xuất chính sách đền bù thiệt hại tinh thần và vật chất cho 321 hộ dân trước đây ở khu 4,3 ha, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Người Thủ Thiêm căng bản đồ cho rằng nhà đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch. Ảnh: Hữu Khoa.

Về chính sách tái định cư cho các hộ dân

Đối với 166 hộ dân đã nhận đền bù, tái định cư ở chung cư hoặc nhận nền đất tái định cư không trong khu vực 4,3 ha, thành phố tiếp tục xem xét đền bù bổ sung phần thiệt hại.

Với 155 hộ dân còn lại, các cơ quan được giao chuẩn bị 3 phương án: tái định cư tại chung cư trong khu 4,3 ha theo quy hoạch; tái định cư bằng đền bù và giao nền đất gần khu 4,3 ha; tái định cư bằng căn hộ chung cư ở ngoài khu 4,3 ha. Các phương án này dựa trên cơ sở đặc điểm nhà đầt của người dân trước khi bị giải tỏa và theo nhu cầu của các hộ dân.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo quận 2 gặp từng hộ để trao đổi sâu hơn về dự kiến các chính sách, nghe ý kiến của họ. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến trước ngày 15/1/2019.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất với dự thảo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các hộ dân đã di dời ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

"Chính quyền thành phố đang nỗ lực hoàn thiện chính sách đền bù tái định cư trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và theo hướng có lợi nhất cho người dân. Bà con nên bình tĩnh, không nên tham gia các hoạt động không phù hợp quy định của pháp luật về an ninh trật tự", quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP HCM nêu.

4,3 ha đất bị lấy thế nào

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP HCM trong quá trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã "tự ý lấy thêm 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch". Việc này được cho là phá vỡ quy hoạch Thủ tướng đã phê duyệt, đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh mất nhà cửa.

Khu đô thị được phê duyệt có tổng diện tích 930 ha gồm: Khu đô thị mới 770 ha và Khu tái định cư 160 ha nằm giáp ranh. Cả hai khu đều thuộc địa bàn phường An Khánh, An Lợi Đông, Bình An, Bình Khánh và Thủ Thiêm (quận 2).

Tuy nhiên, trước khi quyết định của Thủ tướng ban hành, TP HCM đã giao 23,3 ha đất ở phường Bình An cho 5 doanh nghiệp đầu tư dự án kinh doanh nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thương mại... khiến diện tích Khu đô thị mới giảm 26,3 ha (bao gồm 3 ha mặt nước).

Để bù vào phần hụt này, năm 1998, thành phố đã phê duyệt quy hoạch 1/2000 có nội dung bổ sung ranh quy hoạch khoảng 4,3 ha đất phía Bắc - thuộc một phần Khu phố 1, phường Bình An. Đến năm 2002, các đơn vị chức năng cắm mốc đủ 770 ha Khu đô thị mới theo quy hoạch được phê duyệt; xác định địa điểm, diện tích và ranh giao đất theo giải pháp bổ sung diện tích Khu tái định cư Bình Khánh vào khu trung tâm.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc UBND thành phố thu hồi 4,3 ha đất thuộc khu phố 1, phường Bình An để thực hiện một số dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là "chưa đủ cơ sở pháp lý" dẫn đến thiếu căn cứ thực hiện, không xác định đúng, đủ diện tích đất phục vụ tái định cư theo quy hoạch.

Khu đô thị Thủ Thiêm được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á, nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 và chỉ cách 300 m đường chim bay. Đây là trung tâm tài chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ cao cấp... được mở rộng của TP HCM. Hơn 20 năm sau quy hoạch, dự án đã giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương trong nhiều năm liền, cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch theo quyết định của thủ tướng năm 1996 nhưng vẫn bị giải tỏa; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định. Sau 4 tháng vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng, tối 7/9 Thanh tra Chính phủ công bố kết luận TP HCM, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch dự án, phá vỡ quy hoạch Thủ tướng phê duyệt; thể hiện sự buông lỏng quản lý, sử dụng đất. UBND TP HCM được yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân.

Thiên Ngôn